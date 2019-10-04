"Россиянам это нравится": Джулиани склонял Зеленского сделать заявление о Байдене

Личный адвокат президента США Руди Джулиани настаивал, чтобы Украина сделала заявление, в котором пообещает расследование против экс-президента США Джо Байдена и его сына, а также касаемо того, вмешивалась ли Украина в выборы 2016 года в США.

Об этом заявило лицо, знакомое с перепиской, опубликованной следователями Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который ушел с поста специального представителя по вопросам Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Когда версию Джулиани передали украинским чиновникам, они отказались от нее, и идею выдавать документ отклонили.

Однако Волкер начинает 9 августа текстовое сообщение Джулиани с "Привет, господин мэр!"

Он продолжает: "Вчера вечером хорошо пообщался с Ермаком (Андрей Ермак - советник Зеленского - ред.). Он был доволен вашим телефонным звонком. Вспомнил о заявлении, которое должен сделать Z. Можем ли мы все связаться по телефону, чтобы убедиться, что я правильно посоветовал Z, что он должен говорить? Хотим убедиться, что мы все сделаем правильно. Спасибо!".

Джулиани ответил: "Хорошая идея, Курт".

В то же время поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в сообщении Гордону Сондленду, американскому послу в Европейском Союзе, прямо спросил: "США сейчас говорят о том, что помощь по безопасности и встречи в Белом доме зависят от расследования?"

"Позвоните", - отвечает Сондленд.

Затем Тейлор ссылается на некое "интервью", в котором Зеленский, пожалуй, скажет что-то для разблокировки помощи. Он выражает предостережение, что, задерживая помощь, США будут играть на руку России.

"Кошмар заключается в том, что они дают интервью и не получают помощь по безопасности", - написал Тейлор. "Россиянам это нравится. (И я иду.)", - добавил Тейлор.

В сообщении на следующий день Тейлор назвал "безумным" решение о задержке военной помощи для страны ради политической кампании Трампа.

Сондленд резко ответил, сказав, что равноценного обмена (то есть предоставления военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет.

Затем он предложил прекратить переписку о тексте для Зеленского и сказал, что Тейлор должен говорить непосредственно с госсекретарем Майклом Помпео.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорил с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.