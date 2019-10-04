Польские ультраправые выступили за возможность союза с Россией

Корвин-Микке, противоречивый лидер польской ультраправой партии Konfederacja заявил, что если Польша не сможет обеспечить такой же уровень союза с США, как Израиль, она должна стать на сторону России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Корвин-Микке - бывший евродепутат, известный своими противоречивыми заявлениями, и его партия в опросах пользуется поддержкой на уровне на 4-7% перед парламентскими выборами 13 октября.

Это одна из небольших партий, результат которой может определить состав правящей коалиции после выборов.

Опросы общественного мнения показывают, что националистическая партия власти "Закон и справедливость" (PiS) выигрывает выборы, однако вопрос заключается в том, сможет ли она получить конституционное большинство.