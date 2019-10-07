Лукашенко здійснить візит в ЄС до кінця року - МЗС

Президент Білорусі Александр Лукашенко планує здійснити візит до Євросоюзу, він може відбутися ще до кінця року.

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що цьогоріч ми зробимо повноцінний візит на простір Європейського союзу", - сказав Макей, відповідаючи на відповідне запитання журналістів у понеділок у кулуарах міжнародної конференції "Мінського діалогу" з питань європейської безпеки.

При цьому міністр уточнив, що деталі візиту оприлюднять пізніше.

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"Ми завжди говорили про те, що візит не повинен бути заради візиту. Він може бути здійснений тоді - і це наш принциповий підхід - коли він підготовлений, коли ми очікуємо конкретних важливих результатів від нього в плані розвитку торговельно-економічної взаємодії, політичного, гуманітарного співробітництва і так далі", - додав очільник білоруського зовнішньополітичного відомства.

3 жовтня у представництві ЄС в Білорусі повідомили про скасування зустрічі високого рівня в рамках "Східного партнерства" в Мінську, а також візиту до білоруської столиці очільниці європейської дипломатії Федеріки Могеріні, запланованих на 4-5 жовтня.

Очікувалося, що під час візиту Могеріні буде підписано угоду між ЄС з Білоруссю про реадмісію і спрощення візового режиму, яка передбачає зниження вартості шенгенської візи для білорусів з 60 до 35 євро.

Пізніше стало відомо, що зустріч відбудеться цього тижня в Баку.