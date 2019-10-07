Лукашенко совершит визит в ЕС до конца года - МИД

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует осуществить визит в Евросоюз, он может состояться еще до конца года.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что в этом году мы сделаем полноценный визит на пространство Европейского союза", - сказал Макей, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник в кулуарах международной конференции "Минского диалога" по вопросам европейской безопасности.

При этом министр уточнил, что детали визита обнародуют позже.

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"Мы всегда говорили о том, что визит не должен быть ради визита. Он может быть осуществлен тогда - и это наш принципиальный подход - когда он подготовлен, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от него в плане развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - добавил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

3 октября в представительстве ЕС в Беларуси сообщили об отмене встречи высокого уровня в рамках "Восточного партнерства" в Минске, а также визита в белорусскyю столицу руководительницы европейской дипломатии Федерики Могерини, запланированных на 4-5 октября.

Ожидалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение между ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предусматривает снижение стоимости шенгенской визы для белорусов с 60 до 35 евро.

Позже стало известно, что встреча состоится на этой неделе в Баку.