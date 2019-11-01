Суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу скифского золота

Апелляционный суд Гааги отказал в отводе судьи, рассматривающего дело о скифском золоте, как того требовала Украина.

Как сообщает "Европейская правда", решение суда в пятницу опубликовано на его сайте.

Напомним, Министерство юстиции Украины заявило о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости судьи, рассматривавшего дело о скифском золоте, и потребовало его отвода.

По информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК" ЮКОС ", то есть фактически защищал интересы Российской Федерации как основной заинтересованной стороны в решении дела в пользу "Промнефтьстрой". Представительство интересов "Промнефтьстрой" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу "скифского золота".

Однако в пятницу Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи.

"На основании поданных документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости", - говорится в решении суда.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть в Украину "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать затраты на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Апелляционный суд Амстердама 16 июля принял предварительное решение по делу о "скифском золоте", заявив, что требует дополнительной информации от сторон.