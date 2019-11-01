Гибель 39 человек в грузовике: два ареста провели во Вьетнаме

Полиция Вьетнама, откуда, как считается, происходят много жертв, найденных в грузовике с телами в Британии, задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Напомним, тела 39 человек были обнаружены рано утром 23 октября в грузовике, прибывшем в Британию из Бельгии. Сначала полиция заявляла, что жертвами являются китайцы, но Вьетнам опасается, что многие погибшие были его гражданами.

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Вьетнамская полиция заявила, что они арестовали двух человек и вызвали нескольких других для допроса в пятницу. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.

Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве. Ранее обвинения в связи со смертью 39 человек были выдвинуты водителю грузовика.

Британская полиция также обратилась в пятницу к 40-летнему Ронану Хьюзу и его 34-летнему брату Кристоферу из Северной Ирландией с требованием сдаться в руки правоохранителям. Считается, что братья сыграли решающую роль в деле. Их разыскивают по подозрению в непредумышленном убийстве и торговле людьми.