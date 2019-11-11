Признание Косова отозвала уже 16-я страна
Гана, республика на западе Африки, отозвала признание Косова, став 16-м государством, принявшим подобное решение за последнее время.
Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.
"Это самая большая страна, которая так сделала, с населением в 30 миллионов, в три раза больше, чем Сербия. Гана также была традиционным другом Югославии", - сказал Дачич.
По словам министра, письмо из Ганы об отзыве признания Косова поступило в МИД Сербии в выходные.
"Во втором предложении сказано, что Гана приняла решение об отзыве признания Косова, так как считает решение предыдущего правительства Ганы признать Косово независимым государством неправильным, и это было нарушением Хельсинской хартии и резолюции (Совета Безопасности ООН) 1244, и они будут уважать результаты диалога", - сказал Дачич, имея в виду диалог об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной.
Он отметил, что переговоры с Ганой продолжались довольно долго и проходили на всех уровнях.
В начале ноября Дачич анонсировал, что до конца года четыре или пять стран могут отозвать признание Косова.
В последнее время Сербия активизировала усилия, в основном среди африканских стран, по прекращению признания государственности Косова. По данным СМИ, МИД Сербии вынуждает африканские государства отозвать признание независимости Косова с помощью взяток и давления со стороны России.