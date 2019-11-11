Брюссель наразі не отримав відповіді Британії щодо кандидата в єврокомісари

Європейська комісія очікує, що 11 листопада отримає відповідь Великої Британії на лист з проханням висунути кандидата на пост єврокомісара.

Як повідомляє "Європейська правда" про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Ми перебуваємо в тісному контакті і, дійсно, очікуємо відповіді сьогодні", - сказав він.

6 листопада майбутня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала британському прем'єру Борису Джонсону листа з проханням висунути кандидата на пост єврокомісара – й бажано жінку.

За словами заступниці прессекретаря фон дер Ляєн, Джонсону направлено лист з проханням запропонувати кандидата або кандидатів і включити в список жінок. Джонсона попросили швидко відповісти.

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Фон дер Ляєн прагне, щоб до кінця листопада в Європарламенті відбулося голосування щодо всієї команди нової комісії.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський Союз погодився продовжити термін дії Brexit до кінця січня.

Незадовго перед цим фон дер Ляєн сказала, якщо Велика Британія залишатиметься членом ЄС після 1 листопада, "тоді, звичайно, я б просила Велику Британію надіслати комісара".

Початок роботи нової Єврокомісії перенесли на 1 грудня через відхилення кандидатур єврокомісарів від Франції, Румунії та Угорщини.

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