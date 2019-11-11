Брюссель пока не получил ответа Британии по поводу кандидата в еврокомиссары

Европейская комиссия ожидает, что 11 ноября получит ответ Великобритании на письмо с просьбой выдвинуть кандидата на пост еврокомиссара.

Как сообщает "Европейская правда" об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Мы находимся в тесном контакте и, действительно, ожидаем ответа сегодня", - сказал он.

6 ноября будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала британскому премьеру Борису Джонсону письмо с просьбой выдвинуть кандидата на пост еврокомиссара - и желательно женщину.

По словам заместителя пресс-секретарь фон дер Ляйен, Джонсону направлено письмо с просьбой предложить кандидата или кандидатов и включить в список женщин. Джонсона попросили быстро ответить.

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Фон дер Ляйен хочет, чтобы к концу ноября в Европарламенте состоялось голосование за всю команду новой комиссии.

Напомним, в прошлом месяце Европейский Союз согласился продлить срок действия Brexit до конца января.

Незадолго перед этим фон дер Ляйен сказала, что если Великобритания будет оставаться членом ЕС после 1 ноября, "тогда, конечно, я бы просила Великобританию прислать комиссара".

Начало работы новой Еврокомиссии перенесли на 1 декабря из-за отклонения кандидатур еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии.

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