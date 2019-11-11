Великобритания намекает, что подаст кандидатуру в новую Еврокомиссию

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вероятно, готовится представить кандидатуру на пост еврокомиссара.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь Джонсона заявил в понедельник, что правительство будет соблюдать европейское законодательство, пока страна остается в составе ЕС.

"Великобритания выполняет свои юридические обязательства, и наши чиновники поддерживают регулярные контакты с командой избранного президента Еврокомиссии", - сказал он.

На прошлой неделе будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала Джонсону письмо с просьбой предложить британского кандидата или кандидатов в комиссары ЕС "быстро, в кратчайшие сроки".

Следует напомнить, что в своем первом обращении к Палате общин после назначения премьер-министром в июле Джонсон сказал депутатам, что "ни при каких обстоятельствах" он не назначит нового комиссара.

Позже он также обещал вывести страну из ЕС 31 октября и не просить об отсрочке, но был вынужден это сделать после того, как парламент не утвердил соглашение о Brexit и принял закон, запрещающий выход без соглашения.