Україна очікує вилучення Мазура з розшуку Інтерполу найближчим часом – МЗС
Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна очікує вилучення ветерана АТО Ігоря Мазура з розшуку Інтерполу після відповідного звернення МВС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль сказала на брифінгу у вівторок у Києві.
"Я щойно мала контакт з Геращенком (заступником глави МВС. – Ред.), і він сказав, що Мазур має бути знятий з цього переліку найближчим часом", - зазначила Зеркаль.
"Ще в суботу вони подали подання і очікують найближчим часом, що генеральний секретар Інтерполу прийме відповідне рішення", - додала вона.
У МВС раніше повідомили, що Ігоря Мазура затримали не на підставі встановлення червоної картки, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами.
Ігоря Мазура затримали напередодні в Польщі на КПП "Ягодин-Дорогуськ" на запит Росії через канали Інтерполу. РФ звинувачує Мазура в участі в боях на площі "Мінутка"у Грозному в Чечні.
Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що польські органи влади ухвалять рішення щодо Мазура відповідно до міжнародного права.
10 листопада Мазура передали на поруки генерального консула України у Любліні.
Ігор Мазур – заступник голови "УНА-УНСО", очолював осередок "Правого сектора" Київщини, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, є одним із засновників "Руху опору капітуляції".