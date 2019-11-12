Україна очікує вилучення Мазура з розшуку Інтерполу найближчим часом – МЗС

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна очікує вилучення ветерана АТО Ігоря Мазура з розшуку Інтерполу після відповідного звернення МВС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеркаль сказала на брифінгу у вівторок у Києві.

"Я щойно мала контакт з Геращенком (заступником глави МВС. – Ред.), і він сказав, що Мазур має бути знятий з цього переліку найближчим часом", - зазначила Зеркаль.

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"Ще в суботу вони подали подання і очікують найближчим часом, що генеральний секретар Інтерполу прийме відповідне рішення", - додала вона.

У МВС раніше повідомили, що Ігоря Мазура затримали не на підставі встановлення червоної картки, а шляхом пред'явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами.

Ігоря Мазура затримали напередодні в Польщі на КПП "Ягодин-Дорогуськ" на запит Росії через канали Інтерполу. РФ звинувачує Мазура в участі в боях на площі "Мінутка"у Грозному в Чечні.

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Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що польські органи влади ухвалять рішення щодо Мазура відповідно до міжнародного права.

10 листопада Мазура передали на поруки генерального консула України у Любліні.

Ігор Мазур – заступник голови "УНА-УНСО", очолював осередок "Правого сектора" Київщини, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, є одним із засновників "Руху опору капітуляції".