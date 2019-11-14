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В ЕС прокомментировали отказ Британии подавать кандидатуру в Еврокомиссию

Четверг, 14 ноября 2019, 13:33

В Брюсселе изучают возможности, каким образом достичь формирования новой Еврокомиссии к 1 декабря.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.

Ранее посол Великобритании в ЕС Тим Барроу официальным письмом сообщил Европейской комиссии, что британское правительство не подаст кандидатуру еврокомиссара до выборов 12 декабря.

"Мы ждем деталей сообщения Британии и думаем над следующими шагами. Намерение избранного президента в том, что новая коллегия начала работу 1 декабря, и она работает со всеми институтами ЕС, чтобы достичь этого", - сказала она.

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Спинант подчеркнула, что Британия выразила в своем письме отсутствие желания задерживать формирование новой комиссии.

"Это очень специфическая и комплексная ситуация. Это действительно исключительная ситуация, в которой мы еще никогда не были. Мы рассматриваем различные опции, чтобы увидеть, как, исходя из позиции, которую заняла Великобритания, достичь формирования новой комиссии к 1 декабря, что остается нашей целью", - пояснила она.

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