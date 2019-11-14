Комитет Европарламента не утвердил кандидата Орбана в Еврокомиссию – еще есть вопросы

Кандидат от Венгрии в новую Еврокомиссию Оливер Вархейи не прошел утверждение в комитете по международным делам Европарламента и будет вынужден ответить на дополнительные вопросы евродепутатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом от собственных источников стало известно брюссельским изданиям, в частности Euobserver и Politico.

По данным источников, кандидатуру Вархейи поддержали только представители крупнейшей в парламенте Европейской народной партии, евроскептики "Европейские консерваторы и реформисты" и ультраправые из объединения "Идентичность и демократия".

Социал-демократы, либералы из Renew Europe, "Зеленые" и "Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера" остались недовольны слушаниями и потребовали ответов от кандидата на дополнительные вопросы.

Это не значит, что Вархейи теперь не станет еврокомиссаром, однако ему придется ответить на следующие вопросы членов комитета, которые они зададут в письменном виде. Ответы Вархейи должен дать до понедельника.

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Во время трехчасовых слушаний по его кандидатуре в комитете Европарламента в четверг Вархейи неоднократно просили подтвердить свою независимость от венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Вархейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министра юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Вархейи уже много лет работает в Брюсселе, в последнее время возглавлял представительство Венгрии в ЕС.