Фон дер Ляєн затвердила кандидатури єврокомісарів від Франції та Угорщини

Обраний президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно висунула на посаду єврокомісарів кандидата від Франції Тьєррі Бретона та Угорщини Олівера Вергелі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Єврокомісії Міна Андреєва на брифінгу у Брюсселі.

Фон дер Ляєн у понеділок провела співбесіди з новими французькими та угорськими кандидатами і надіслала листа до Ради ЄС, в якому офіційно повідомила про висунення кандидатур.

Тепер обидва кандидати мають пройти процедуру підтвердження в Європейському парламенті, яка включає перевірку їхніх фінансових справ Комітетом з правових питань та принаймні одне слухання у профільному комітеті.

Речниця Єврокомісії зазначила, що Бретон "зробив далекосяжні пропозиції, щоб уникнути можливих конфліктів інтересів". Бретон зараз обіймає посаду генерального директора технологічної компанії Atos, в якій йому належать акції на суму близько 34 мільйонів євро.

Угорщина, Румунія та Франція змушені були повторно представити кандидатів в Єврокомісії після того, як Європарламент відхилив перші кандидатури, тим самим відклавши початок роботи комісії фон дер Ляєн, яка повинна була вступити на посаду 1 листопада.

Румунія поки не подала нову кандидатуру, оскільки там нещодавно відбулася зміна уряду, а затвердити кандидатуру має новий Кабмін.