Комитеты ЕП дали "зеленый свет" кандидатам Франции и Румынии в новую Еврокомиссию

Кандидаты в новую Еврокомиссию от Франции и Румынии в четверг прошли утверждение во время слушаний по их кандидатурам в комитетах Европейского парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

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Кандидат от Франции Тьерри Бретон получил "зеленый свет", чтобы занять пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка. Румынку Адину-Иоанну Валеан одобрили на должность еврокомиссара по вопросам транспорта.

Бретону удалось убедить евродепутатов в том, что он имеет опыт и видение своих будущих обязанностей в комиссии. Также ему удалось смягчить опасения по поводу потенциального конфликта интересов.

Валеан в течение трех часов отвечала на вопросы по ряду тем, включая будущий авиационный налог, планы по декарбонизации морского сектора и поддержку железной дороги ЕС как чистого вида транспорта.

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Сегодняшнее утверждение кандидатов еще не значит, что они непременно станут членами новой Еврокомиссии. Ведь финальное решение - за Европарламентом, который на пленарном заседании должен проголосовать за весь состав комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В отличие от коллег из Франции и Румынии, кандидат Венгрии не получил одобрения в четверг на слушаниях в комитете по международным отношениям.

Впрочем, по данным источников, Оливер Варгеи скорее всего все же получит "зеленый свет" после ответов на дополнительные вопросы. Он должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, который отвечает в том числе за отношения с Украиной.