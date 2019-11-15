Экс-посол США в пятницу выступит на открытых слушаниях по делу импичмента Трампа

Бывший посол США в Украине Мари Йованович в пятницу даст показания во время публичных слушаний по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Йованович начнет давать показания комитету по вопросам разведки Палаты представителей в 17:00 по киевскому времени. Ожидается, что она подробно расскажет об информационной кампании, которую против нее проводил личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

Йованович в октябре уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев для расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

Как известно, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями уже выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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