Премьер Северной Македонии объяснил активизацию сотрудничества с РФ

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев на экономическом форуме Россия-Северная Македония в Скопье 14 ноября заявил, что это событие и перезапуск межправительственной комиссии по вопросам торговли с Россией не означает, что его страна ищет альтернативу евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Это не месседж. Мы работаем над совершенствованием наших стандартов. Мы делаем все, чтобы принести пользу нашим людям", - сказал Заев на вопрос журналистов о том, является ли это реакцией Скопье после того, как Европейский совет в прошлом месяце отказалась определить дату начала переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС.

"Нет альтернативы ЕС и НАТО", - сказал Заев, добавив, что в то же время страна может улучшить экономические связи с такими странами, как Россия и Китай, а также со странами Азии и Ближнего Востока, где много неиспользованного потенциала.

Заев также заявил, что Северная Македония, как и соседняя Сербия, не намерена присоединяться к экономическим санкциям ЕС против России, которые Брюссель ввел за аннексию украинского Крыма и развязанную Москвой войну на востоке Украины.

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В четверг Заев выступил на форуме и принял российскую делегацию во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым.

Форум, первый после пятилетней паузы, продолжился в пятницу в городе Охрид в северной части Македонии заседанием совместной межправительственной комиссии.

Политические отношения между двумя странами ухудшились из-за причастности России к политическому кризису в Северной Македонии.

Участники форума в четверг согласились расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, энергетики и транспорта, а также изучить другие сферы.

Выступая на форуме, Заев сказал, что туризм и сельское хозяйство, в частности, предлагают новые возможности для усиления сотрудничества.

Он призвал российские компании инвестировать в текущий процесс развития газопроводов и распределительных систем природного газа на всей территории страны.