Берлін вважає серйозними нові звинувачення на адресу РФ у справі MH17

В міністерстві закордонних справ Німеччини вважають вагомими нові звинувачення міжнародних слідчих у справі MH17 на адресу російської влади.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила у п'ятницю, 15 листопада, у відповідь на запит Deutsche Welle речниця МЗС Німеччини Марія Адебар.

"Це — серйозні звинувачення. Ми, як і раніше, вважаємо, що розслідування Міжнародної слідчої групи робить вагомий внесок у з'ясування обставин збиття літака рейсу MH17, через що загинули 298 людей", - заявила Адебар.

Читайте також В Росії назвали фальшивкою нові дані міжнародних слідчих у справі MH17

Вона наголосила, що німецький уряд підтримує позицію Нідерландів та інших країн, які вимагають, аби винні у цій трагедії були знайдені та притягнуті до відповідальності.

"Звісно, Росія повинна конструктивно співпрацювати при розслідуванні цього злочину", - підкреслила представниця німецького МЗС.

Нагадаємо, 14 листопада JIT опублікувала звернення до свідків, у якому йде мова вплив російської сторони на донбаських сепаратистів напередодні збиття Boeing. Зокрема, група заявила, що контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із ними перед збиттям літака.

JIT також розкрила нові дані про роль Суркова в управлінні "ДНР".

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.