Берлин считает серьезными новые обвинения в адрес РФ по делу MH17

В Министерстве иностранных дел Германии считают весьма серьезными новые обвинения международных следователей по делу MH17 в адрес российских властей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила в пятницу, 15 ноября, в ответ на запрос Deutsche Welle пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар.

"Это серьезные обвинения. Мы по-прежнему считаем, что расследование Международной следственной группы вносит весомый вклад в выяснение обстоятельств сбивания самолета рейса MH17, из-за чего погибли 298 человек", - заявила Адебар.

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Она подчеркнула, что немецкое правительство поддерживает позицию Нидерландов и других стран, которые требуют, чтобы виновные в этой трагедии были найдены и привлечены к ответственности.

"Конечно, Россия должна конструктивно сотрудничать при расследовании этого преступления", - подчеркнула представитель немецкого МИД.

Напомним, 14 ноября JIT опубликовала обращение к свидетелям, в котором идет речь о влиянии российской стороны на донбасских сепаратистов накануне сбивания "Боинга". В частности, группа заявила, что контактные лица по РФ ежедневно связывались с ними перед сбиванием самолета.

JIT также раскрыла новые данные о роли Суркова в управлении "ДНР".

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.