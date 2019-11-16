Луценко обвинил экс-посла США во лжи под присягой

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Йованович накануне во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.

Луценко, выдвинувший это утверждение, признал, что в этом списке не было, отметила она.

Йованович также рассказала, что "украинцы, которые хотели играть по коррумпированным правилам", пытались сместить ее с должности.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - такой комментарий Луценко сделал в соцсети Facebook.

Как известно, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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