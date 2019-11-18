Пристайко: альтернатива Мінським угодам не готується, але можлива їх адаптація
Глава МЗС Вадим Пристайко допустив, що на зустрічі "нормандської четвірки" деякі пункти Мінських угод можуть бути переформульовані.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Пристайко заявив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна".
"На сьогоднішній момент альтернативи Мінським угодам не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові - що цей пункт, очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, так лідери іноді роблять", - сказав міністр закордонних справ.
Він підкреслив, що у Мінських угодах є речі, "які треба адаптувати хоча б тому, що всі хронологічні терміни вже пропущені". "І лідери повинні сказати: давайте спокійно, без істерики подивимося, ніхто нічого не змінює, ні від чого не відмовляється, але ці пункти повинні бути змінені, адаптовані до реальності", - зазначив Вадим Пристайко.
За його словами, вже підготоване коротке комюніке про підсумки зустрічі, який погодили усі сторони. "Це робочий документ, який зовнішньополітичні радники голів держав пропонують своїм лідерам", - сказав Пристайко.
Втім міністр не виключив, що за результатом "нормандської зустрічі" може бути досягнуто додаткових домовленостей.
"Якщо у ході розмови лідерів буде досягнутий якийсь прорив, а ми хотіли б на це сподіватися, то оперативно буде підготовлений новий документ. Наприклад, всі чотири лідери прийдуть до того, що треба закінчувати з війною і є три-чотири кроки, які треба зробити. Це ідеальний сценарій, але зараз наші очікування засновані на мінімально можливому варіанті", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, зустрічі лідерів України, Росії Франції та Німеччини має відбутися 9 грудня у Парижі.
Напередодні зустрічі до України з візитом завітає глава МЗС Німеччини.