Пристайко: альтернатива Минским соглашениям не готовится, но возможна их адаптация

Глава МИД Вадим Пристайко допустил, что на встрече "нормандской четверки" некоторые пункты Минских соглашений могут быть переформулированы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пристайко заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

"На сегодняшний момент альтернативы Минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - сказал министр иностранных дел.

Читайте также Пристайко не исключает выход Украины из Минских договоренностей

Он подчеркнул, что в Минских соглашениях есть вещи, "которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены". "И лидеры должны сказать: давайте спокойно, без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности", - отметил Вадим Пристайко.

По его словам, уже подготовлено короткое коммюнике об итогах встречи, которое согласовали все стороны. "Это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам", - сказал Пристайко.

Впрочем, министр не исключил, что по результатам "нормандской встречи" могут быть достигнуты дополнительные договоренности.

Читайте также Берлин и Париж приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"

"Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв, а мы хотели бы на это надеяться, то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые нужно сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - сказал Пристайко.

Напомним, встреча лидеров Украины, России Франции и Германии должна состояться 9 декабря в Париже.

Накануне встречи Украину с визитом посетит глава МИД Германии.