Суд ООН може розслідувати приховування військових злочинів Британією

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі може відкрити справу щодо приховування Великою Британією військових злочинів, скоєних її військовими у Іраці та Афганістані.

На такий крок суд може піти після виходу в ефір програми BBC про ймовірні військові злочини, повідомляє "Європейська правда".

Програма BBC Panorama заявляє, що виявила докази приховування державою убивства мирних жителів. Гаазький суд заявив, що вважає виявлені свідчення дуже серйозними. Міністерство оборони Британії називає звинувачення необгрунтованими.

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Суд заявив, що самостійно оцінить докази BBC та, якщо на це будуть підстави, відкриє справу про захист урядом солдатів від судового переслідування за скоєні військові злочини.

Раніше суд дійшов до висновку, що є достовірні докази скоєння таких злочинів британськими військовими в Іраку.

Більшість з цих випадків пов'язані з заявами про жорстоке поводження із затриманими. Найвідомішим є випадок Баха Муси, який працював у готелі в Басрі і помер після тортур і побиття британськими військовими в 2003 році. Це призвело до публічного розслідування і єдиного обвинувального вироку британському солдату за військові злочини в Іраку.

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Проте Panorama у співпраці з Sunday Times заявляє, що виявила нову інформацію про ймовірні вбивства у британській в'язниці. Мова йде про смерть у таборі Stephen в Басрі двох чоловіків, які загинули протягом тижня у 2003 році.

Міноборони Британії визнало, що обидвоє були невинними цивільними, але британські військові прокурори вирішили не притягувати нікого до відповідальності.