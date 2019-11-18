Суд ООН может расследовать сокрытие военных преступлений Британией

Международный уголовный суд в Гааге может открыть дело о сокрытии Великобританией военных преступлений, совершенных ее военными в Ираке и Афганистане.

На такой шаг суд может пойти после выхода в эфир программы BBC о возможных военных преступлениях, сообщает "Европейская правда".

Программа BBC Panorama заявляет, что обнаружила доказательства сокрытия государством убийства мирных жителей. Гаагский суд заявил, что считает выявленные свидетельства очень серьезными. Министерство обороны Великобритании называет обвинения необоснованными.

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Суд заявил, что самостоятельно оценит доказательства BBC и, если это будут основания, откроет дело о защите правительством солдат от судебного преследования за совершенные военные преступления.

Ранее суд пришел к выводу, что есть достоверные доказательства совершения таких преступлений британскими военными в Ираке.

Большинство из этих случаев связаны с заявлениями о жестоком обращении с задержанными. Самым известным является случай Баха Мусы, который работал в отеле в Басре и умер после пыток и избиения британскими военными в 2003 году. Это привело к публичному расследованию и единственному обвинительному приговору британском солдату за военные преступления в Ираке.

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Однако Panorama в сотрудничестве с Sunday Times заявляет, что обнаружила новую информацию о возможных убийства в британской тюрьме. Речь идет о смерти в лагере Stephen в Басре двух мужчин, погибших в течение недели в 2003 году.

Минобороны Британии признало, что оба были невиновными гражданскими, но британские военные прокуроры решили не привлекать никого к ответственности.