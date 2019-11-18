Євродепутати про угорського єврокомісара: будемо постійно нагадувати, що він не людина Орбана

Депутати від групи "Соціалісти і демократи" в Європейському парламенті обіцяють уважно стежити за діями угорського єврокомісара Олівера Варгеї, щоб уникнути впливу на нього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті групи.

"Соціалісти і демократи сьогодні підтримали Олівера Варгеї в якості комісара з питань сусідства та розширення після того, як він дав додаткові письмові зобов'язання. Проте, S&D буде уважно стежити за ним, оскільки він не повинен бути людиною Орбана в Комісії, а повинен діяти незалежно в інтересах Європейського Союзу", - йдеться в заяві.

Депутат Тоніно Пікула зазначив, що побоювання щодо незалежності Варгеї від Орбана не зникли, "але, з огляду на те, що він буде діяти під керівництвом високого представника Жозепа Боррелля, ми готові почати з ним працювати".

"Не робіть помилки: наш зелене світло сьогодні - не проста формальність. Ми будемо пильно стежити за ним, постійно нагадуючи йому, що він не людина Орбана в Комісії. Крім того, він буде під опікою Жозепа Боррелля", - додала віцепрезидент S&D Каті Пірі.

Нагадаємо, Варгеї отримав схвалення від членів комітету Європарламенту із закордонних справ після того, як він надав запевнення у своїй незалежності від Орбана у відповідях на додаткові запитання євродепутатів.

Минулого тижня депутати Європарламенту, зокрема, представники групи соціалістів і демократів, відмовилися схвалити Варгеї через стурбованість щодо його залежності від вказівок угорського уряду, який має тісні стосунки з Москвою.

Як відомо, перший угорський кандидат Ласло Трочані не пройшов процес відбору в комітеті Європарламенту.

Трочані вважався близьким соратником Орбана, який повністю відкидає міграційну політику ЄС, а його уряд ухвалив кілька суперечливих законів, що призвело до критики з боку Брюсселя і судових справ. Депутати Європарламенту також послалися на стурбованість з приводу його "зв'язків з Росією".

Замість нього Угорщина запропонувала дипломата Олівера Варгеї, який багато років працює у Брюсселі і нині очолює угорське представництво в ЄС.