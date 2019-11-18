Евродепутаты о венгерском еврокомиссаре: будем постоянно напоминать, что он не человек Орбана

Депутаты от группы "Социалисты и демократы" в Европейском парламенте обещают внимательно следить за действиями венгерского еврокомиссара Оливера Вархейи, чтобы избежать влияния на него премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте группы.

"Социалисты и демократы сегодня поддержали Оливера Вархейи в качестве комиссара по вопросам соседства и расширению после того, как он дал дополнительные письменные обязательства. Тем не менее, S&D будет внимательно следить за ним, поскольку он не должен быть человеком Орбана в Комиссии, а должен действовать независимо в интересах Европейского Союза", - говорится в заявлении.

Депутат Тонино Пикула отметил, что опасения относительно независимости Вархейи от Орбана не исчезли, "но, учитывая, что он будет действовать под руководством Высокого представителя Жозепа Боррелля, мы готовы начать с ним работать".

"Не заблуждайтесь: наш зеленый свет сегодня - не простая формальность. Мы будем бдительно следить за ним, постоянно напоминая ему, что он не человек Орбана в Комиссии. Кроме того, он будет под опекой Жозепа Боррелля", - добавила вице-президент S&D Кати Пири.

Напомним, Вархейи получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как он заверил в своей независимости от Орбана в ответах на дополнительные вопросы евродепутатов.

На прошлой неделе депутаты Европарламента, в частности, представители группы социалистов и демократов, отказались одобрить Вархейи из-за обеспокоенности его зависимостью от указаний венгерского правительства, имеющего тесные отношения с Москвой.