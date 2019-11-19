Спонсор партії прем’єра Британії закликав опублікувати звіт про Росію

Донор британської Консервативної партії, якого ЗМІ пов'язали з РФ, закликав опублікувати звіт про нібито втручання Росії у внутрішні справи Британії та заперечив зв'язки з Кремлем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Александр Темерко заявив, що звіт парламентського комітету з питань розвідки і безпеки слід опублікувати "з міркувань демократії".

Читайте також Уряд Британії опублікує звіт щодо Росії тільки після виборів 12 грудня

Британський уряд відклав публікацію документа на період після виборів 12 грудня, запевняючи, що таким чином дотримується правил щодо урядових оголошень під час виборчої кампанії. Однак опоненти звинувачують уряд, що звіт відклали через потенційно негативні наслідки для репутації прем'єра перед виборами.

Колишній російський чиновник Александр Темерко в останні роки пожертвував консерваторам та кандидатам партії понад 1 млн фунтів стерлінгів.

"Я думаю, що з міркувань демократії цей звіт повинен бути оприлюднений, тому що якщо Росія буде реально впливати, люди і країна повинні про це знати", - сказав він кореспонденту BBC.

Видання The Sunday Times раніше повідомило, що у звіті названі дев'ять російських спонсорів консерваторів, ймовірно пов'язаних з Кремлем. Серед них і Александр Темерко, бізнесмен українського походження, який став британським громадянином у 2011 році.

Темерко заявив, що "смішно" припускати, ніби він працював з Росією. Він додав, що ніколи не вважався другом Кремля або президента Росії Владіміра Путіна. "Я проти (Кремля)", - сказав він.

Читайте також В уряді Британії пояснили відмову публікувати звіт про втручання РФ

Темерко був заступником голови та членом ради директорів компанії ЮКОС. Після арешту Михайла Ходорковського в 2003 році виконував повноваження віцепрезидента компанії. У травні 2005 року після експропріації активів ЮКОСа на користь "Роснефти" виїхав до Великої Британії.

У Росії Темерка звинувачували в шахрайстві за розкрадання акцій "Енисейнафтогаз" і оголосили в розшук. Британія відмовилася екстрадувати його в РФ.

Згаданий звіт був остаточно доопрацьований в березні і переданий офісу прем'єра 17 жовтня.

У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.