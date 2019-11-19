Спонсор партии премьера Британии призвал опубликовать отчет о России

Донор британской Консервативной партии, которого СМИ связали с РФ, призвал опубликовать отчет о якобы вмешательстве России во внутренние дела Великобритании и отрицает связи с Кремлем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Александр Темерко заявил, что отчет парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности следует опубликовать "из соображений демократии".

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Британское правительство отложило публикацию документа на период после выборов 12 декабря, уверяя, что таким образом соблюдает правила относительно правительственных объявлений во время избирательной кампании. Однако оппоненты обвиняют правительство, что отчет отложили из-за потенциально негативных последствий для репутации премьера перед выборами.

Бывший российский чиновник Александр Темерко в последние годы пожертвовал консерваторам и кандидатам партии более 1 млн фунтов стерлингов.

"Я думаю, что из соображений демократии этот отчет должен быть обнародован, потому что если Россия будет реально влиять, люди и страна должны об этом знать", - сказал он корреспонденту BBC.

Издание The Sunday Times ранее сообщило, что в отчете названы девять российских спонсоров консерваторов, вероятно связанных с Кремлем. Среди них и Александр Темерко, бизнесмен украинского происхождения, ставший британским гражданином в 2011 году.

Темерко заявил, что "смешно" предполагать, что он работал с Россией. Он добавил, что никогда не считался другом Кремля или президента России Владимира Путина. "Я против (Кремля)", - сказал он.

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Темерко был заместителем председателя и членом совета директоров компании ЮКОС. После ареста Михаила Ходорковского в 2003 году выполнял полномочия вице-президента компании. В мае 2005 года после экспроприации активов ЮКОСа в пользу "Роснефти" выехал в Великобританию.

В России Темерко обвиняли в мошенничестве за хищение акций "Енисейнефтегаз" и объявили в розыск. Великобритания отказалась экстрадировать его в РФ.

Упомянутый отчет был окончательно доработан в марте и передан офису премьера 17 октября.

В нем анализируется деятельность России, в том числе обвинения в шпионаже, подрывной деятельности и вмешательстве в выборы, а также доказательства британских спецслужб, касающиеся скрытых попыток России повлиять на результаты референдума 2016 и всеобщих выборов 2017 года.