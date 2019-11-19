Чехія засуджує агресію Росії та анексію Криму – заява прем’єра

Чехія засуджує російську агресію на Донбасі та незаконну анексію Криму Росією.

Про це у Києві у вівторок на спільному брифінгу з президентом України заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє "Європейська правда".

"Я приїхав з однозначним повідомленням: ми підтримуємо Україну та її народ, ми не приймаємо і засуджуємо російську агресію на сході країни і нелегальну анексію Криму", - сказав чеський прем’єр-міністр, знявши сумніви щодо позиції офіційної Праги, які з’явились після повідомлень ЗМІ про позицію президента Мілоша Земана.

"Ми, звичайно, підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України у її міжнародно-визнаних кордонах", - сказав він.

Бабіш додав, що у Праги – великі очікування від зустрічі у "нормандському форматі".

"Ми не бачимо іншої можливості вирішення конфлікту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом… Сподіваємось, що колеги з Європи справді знайдуть політичне вирішення цього конфлікту", - підкреслив прем'єр.

Він запевнив, що Чехія буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу людям, які постраждали на сході України.

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Нагадаємо, під час виступу в Страсбурзі в 2017 році президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Земан визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".

У жовтні цього року речник президента Чехії Їржі Овчачек запевнив, що Мілош Земан продовжує вважати анексію Криму незаконною.