Чехия осуждает агрессию России и аннексию Крыма – заявление премьера

Чехия осуждает российскую агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крыма Россией.

Об этом в Киеве во вторник на совместном брифинге с президентом Украины заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда".

"Я приехал с однозначным сообщением: мы поддерживаем Украину и ее народ, мы не принимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и нелегальную аннексию Крыма", - сказал чешский премьер-министр, сняв сомнения в отношении позиции официальной Праги, возникшие после сообщений СМИ о позиции президента Милоша Земана.

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"Мы, конечно, поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно-признанных границах", - сказал он.

Бабиш добавил, что в Праге есть большие ожидания от встречи в "нормандском формате".

"Мы не видим другой возможности решения конфликта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем... Надеемся, что коллеги из Европы действительно найдут политическое решение этого конфликта", - подчеркнул премьер.

Он заверил, что Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим на востоке Украины.

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Напомним, во время выступления в Страсбурге в 2017 году президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма. Земан признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело (fait accompli)".

В октябре этого года представитель президента Чехии Иржи Овчачек заверил, что Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.