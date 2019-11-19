Франция обнародовала новую модель расширения ЕС

Идея "постепенной ассоциации" стала ключевой в "реформированном подходе к процессу присоединения к ЕС", изложенном в неофициальном шестистраничном документе, разосланном Францией дипломатам ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Сейчас расширение ЕС работает путем открытия переговоров о присоединении со странами-кандидатами, которые охватывают 35 отдельных областей европейского права.

После того как кандидаты соглашаются провести необходимые реформы, их принимают в качестве полноправных членов.

Но в новой французской модели осуществление реформ будет семиэтапным процессом, в течение которого кандидаты будут получать доступ к избранным программам и фондам ЕС, прежде чем прийти к "полному" членству.

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Семь шагов - это: (I) верховенство права и основные права; (II) образование и наука; (III) занятость и социальные вопросы; (IV) финансовые дела; V) единый рынок, сельское хозяйство и рыболовство; (VI) иностранные дела; (VII) другое.

Если кандидаты завершили первый шаг, они могли бы, например, вступать в Евроюст, предлагает Франция.

На втором этапе они смогут получить доступ к научной программе "Горизонт 2020", а балканские университеты смогут участвовать в программе обмена студентами Erasmus +, предусматривает французское предложение.

Шаг четвертый мог бы обеспечить присоединение к банковскому союзу ЕС, тогда как шаг пятый "наделит страны-кандидаты правами на структурные фонды" - многомиллиардные субсидии.

"Завершение переговоров, соответствующее каждому шагу, совершенном страной, откроет возможность участия в соответствующих программах ЕС, быть связанным с определенной соответствующей отраслевой политикой и, где это целесообразно, получить определенное целевое финансирование", - говорится во французском документе.

"Конечной целью остается полное и полное присоединение", - добавляет он.

19 ноября министры ЕС проводят первые переговоры о французской идее. Для любого изменения необходимо единогласное согласие.

Дания и Нидерланды "очень близки" к французским идеям относительно нового метода расширения, взгляды Австрии, Чехии, Италии, Польши, Словакии и Словении – "приближенные", заявила министр Франции по вопросам ЕС с Амели де Моншален.

Если согласия удастся достичь, Еврокомиссия должна сформулировать идеи в юридических документах до января 2020 года, отметила Франция.

И это может означать, что реформа может быть проведена или, по крайней мере, согласована в срок до саммита с лидерами Западных Балкан в Загребе в мае.

Напомним, во время недавнего саммита Совета ЕС Дания и Нидерланды присоединились к Франции в противодействии открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.