Северная Македония не станет полноправным членом НАТО на саммите в Лондоне

Страны-члены НАТО не успеют завершить процесс ратификации вступления Северной Македонии до декабрьской встречи лидеров в Лондоне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Северная Македония очень близка к тому, чтобы стать членом Альянса. Весной мы подписали протокол о присоединении и затем большинство парламентов 29 стран-членов ратифицировали протокол. Я не ожидаю, что все союзники завершат этот процесс до начала декабря, но я ожидаю, что процедура будет завершена в начале следующего года", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Северная Македония будет присутствовать на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне 3-4 декабря в качестве приглашенной стороны.

"Это показывает, что Северная Македония очень близка к полному членству и она уже участвует во встречах НАТО, включая встречу лидеров в Лондоне в декабре", - добавил генсек.

Протокол до сих пор не ратифицировали Испания и Франция, документ должен пройти там через две палаты парламента. В США документ уже утвержден Конгрессом, но не подписан президентом, и такая же ситуация в Исландии. В Нидерландах депутаты тоже уже одобрили протокол, ожидается формальное одобрение королем.

Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил об изменении названия Македонии на Республика Северная Македония.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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