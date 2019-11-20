Заместитель главы МИД вскоре уйдет из министерства

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль подтвердила, что совсем скоро планирует оставить работу в МИД.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью в эфире 24 канала.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, оно касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все. Как я и обещала", - сказала Зеркаль. В августе она заявляла, что планирует оставить работу в МИД.

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"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - добавила она.

Отвечая на вопрос, почему не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление по России, Зеркаль ответила, что "не может делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Напомним, президент Владимир Зеленский в мае назначил на должность в АП Лану Зеркаль. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком АП.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.