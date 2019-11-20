В ближайшее время произойдет масштабная замена послов Украины за рубежом

Вскоре состоится масштабная замена послов Украины за границей: будут уволены и назначены около 20 руководителей посольств.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Назначения, в частности, ждут послы в США, НАТО, Совете Европы (должности вакантны, и кандидатуры новых послов уже определены) и представитель в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).

Среди послов, назначение которых ожидается, есть те, которые, вероятно, вызовут критику. Их объединяет одно: везде послами должны стать опытные дипломаты.

В конце сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что подал президенту Владимиру Зеленскому предложения по 20 новым руководителям иностранных миссий, и они согласованы с главой государства.

В МИД Украины есть идея провести в конце декабря большое совещание послов - собрать в Киеве всех действующих (и, вероятно, ряд следующих) послов Украины, чтобы объяснить им, какова стратегия Киева в противодействии агрессии РФ, в частности на Донбассе.

Подробнее читайте в статье "Зе за границей: кто формирует международную политику президента Зеленского".