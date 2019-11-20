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Суд ООН надав Росії понад рік для підготовки відповіді на позов України

Середа, 20 листопада 2019, 14:35

Міжнародний суд ООН в Гаазі вирішив, що Росія має подати свій контрмеморандум на позов України до 8 грудня 2020 року.

Відповідний документ є в розпорядженні "Європейської правди".

"Суд встановив 8 грудня остаточною датою подання контрмеморандуму в справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення про подальші процедурні питання ухвалять згідно із встановленим порядком", - сказано в документі.

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Зазначається, що остаточне рішення Міжнародного суду ООН у цій справі очікується не раніше 2022 року.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії за порушення двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".

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