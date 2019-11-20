Суд ООН надав Росії понад рік для підготовки відповіді на позов України
Міжнародний суд ООН в Гаазі вирішив, що Росія має подати свій контрмеморандум на позов України до 8 грудня 2020 року.
Відповідний документ є в розпорядженні "Європейської правди".
"Суд встановив 8 грудня остаточною датою подання контрмеморандуму в справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення про подальші процедурні питання ухвалять згідно із встановленим порядком", - сказано в документі.
Зазначається, що остаточне рішення Міжнародного суду ООН у цій справі очікується не раніше 2022 року.
Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії за порушення двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".