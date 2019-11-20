Суд ООН дал России больше года для подготовки ответа на иск Украины

Международный суд ООН в Гааге решил, что Россия должна подать свой контрмеморандум на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Европейской правды".

"Суд установил 8 декабря окончательной датой подачи контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение о дальнейших процедурных вопросах примут в установленном порядке", - говорится в документе.

Отмечается, что окончательное решение Международного суда ООН по этому делу ожидается не ранее 2022 года.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле Украины против России за нарушение двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризму и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Подробнее о принятом в Гааге решение читайте в статье "Победа полная, но не последняя: что означает решение суда ООН по Крыму и Донбассу".