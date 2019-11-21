ЄНП ухвалить рішення щодо виключення партії Орбана до кінця січня

Новообраний президент Європейської народної партії Дональд Туск заявив у четвер, що група "мудреців", яка оцінює питання членства в ЄНП угорської керівної партії "Фідес", представить звіт до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Тоді я розпочну інтенсивну консультацію, і у нас буде рішення наприкінці січня", - сказав Туск.

ЄНП є об'єднанням консервативних партій в Європі. У березні членство "Фідес" у ЄНП було призупинено через кампанію угорського уряду проти міграційної політики ЄС.

"Фідес" не вийшла зі складу Європейської народної партії, хоча Орбан погрожував таким розвитком подій.