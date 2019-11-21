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ЕНП примет решение об исключении партии Орбана до конца января

Четверг, 21 ноября 2019, 11:32

Новоизбранный президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил в четверг, что группа "мудрецов", которая оценивает вопрос членства в ЕНП венгерской правящей партии "Фидес", представит отчет до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Тогда я начну интенсивные консультации, и у нас будет решение в конце января", - сказал Туск.

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ЕНП является объединением консервативных партий в Европе. В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.

"Фидес" не вышла из состава Европейской народной партии, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.

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