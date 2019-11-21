ЕНП примет решение об исключении партии Орбана до конца января
Четверг, 21 ноября 2019, 11:32
Новоизбранный президент Европейской народной партии Дональд Туск заявил в четверг, что группа "мудрецов", которая оценивает вопрос членства в ЕНП венгерской правящей партии "Фидес", представит отчет до конца года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
"Тогда я начну интенсивные консультации, и у нас будет решение в конце января", - сказал Туск.
Читайте также
ЕНП является объединением консервативных партий в Европе. В марте членство "Фидес" в ЕНП было приостановлено из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.
"Фидес" не вышла из состава Европейской народной партии, хотя Орбан угрожал таким развитием событий.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua