Европарламент 27 ноября проголосует за новую Еврокомиссию без представителя Великобритании

Европейский парламентом 27 ноября проведет голосование за состав новой Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сассоли сказал, что голосование на пленарном заседании в Страсбурге состоится после того, как Совет ЕС поддержит состав Коллегии комиссаров в составе 27 членов, поскольку Великобритания отказалась предлагать кандидатуру до выборов 12 декабря.

"Если голосование будет положительным, 1 декабря Европейская комиссия сможет начать работу", - сказал Сассоли после заседания Конференции президентов ассамблеи (лидеров политических групп).

Сассоли заявил, что Рада сделает заявление "о формировании 27 комиссаров", независимо от того, который состоится 22 ноября, а именно завтра Великобританию попросят отреагировать на процедуру нарушения, начатую из-за отказа Лондона выдвигать кандидата в члены Еврокомиссии.

"Если не будет новых фактов, поступит декларация Совета о формировании 27 комиссаров... Этого нам достаточно, учитывая диалог и ответы, которые нам дала британская власть", - сказал Сассоли.

Новая Еврокомиссия должна начать работу еще 1 ноября, но процесс утверждения еврокомиссаров затянулся после того, как комитеты Европарламента отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии. Теперь новые кандидаты от этих стран получили одобрение.

Напомним, что кандидат от Венгрии Оливер Вархейи получит портфель еврокомиссара по вопросам расширения и соседства и, в частности, будет отвечать за отношения с Украиной.

Подробнее читайте в статье: "(Не)зависимый от Орбана: что думает об Украине и РФ венгерский комиссар по вопросам соседства".