Нижня палата парламенту Франції ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Нижня палата парламенту Франції ратифікувала протокол про членство Північної Македонії в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров.

"Національна Асамблея ратифікувала Протокол Північноатлантичного договору про приєднання Північної Македонії. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю як союзники та друзі", - написав Дімітров.

L’Assemblée nationale a ratifié le protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l’accession de la Macédoine du Nord 🇲🇰. Nous nous réjouissons de notre future coopération en tant qu’alliés et amis. Merci 🇫🇷@AssembleeNat @francediplo — Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) November 21, 2019

Протокол ще має ратифікувати верхня палата французького парламенту – Сенат.

Цього тижня стало відомо, що країни-члени НАТО не встигнуть завершити процес ратифікації вступу Північної Македонії до грудневої зустрічі лідерів у Лондоні.

Протокол досі не ратифікувала Іспанія, У США документ вже затверджений Конгресом, але не підписаний президентом, та сама ситуація в Ісландії. В Нідерландах депутати теж вже схвалили протокол, очікується формальне схвалення королем.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

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