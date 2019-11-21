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Нижня палата парламенту Франції ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО

Четвер, 21 листопада 2019, 18:12

Нижня палата парламенту Франції ратифікувала протокол про членство Північної Македонії в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Північної Македонії Нікола Дімітров.

"Національна Асамблея ратифікувала Протокол Північноатлантичного договору про приєднання Північної Македонії. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю як союзники та друзі", - написав Дімітров.

Протокол ще має ратифікувати верхня палата французького парламенту – Сенат.

Цього тижня стало відомо, що країни-члени НАТО не встигнуть завершити процес ратифікації вступу Північної Македонії до грудневої зустрічі лідерів у Лондоні.

Протокол досі не ратифікувала Іспанія, У США документ вже затверджений Конгресом, але не підписаний президентом, та сама ситуація в Ісландії. В Нідерландах депутати теж вже схвалили протокол, очікується формальне схвалення королем.

Нагадаємо, 12 лютого уряд у Скоп’є офіційно повідомив про зміну назви Македонії на Республіка Північна Македонія.

Греція роками блокувала членство Македонії у НАТО, вважаючи, що її назва містить територіальні претензії.

Читайте детальніше: "Шлях до НАТО: як Македонія вирвалася з кола "друзів РФ" та стає членом Альянсу".

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