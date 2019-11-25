Рада ЄС затвердила новий склад Єврокомісії

Рада ЄС затвердила новий перелік осіб, яких вона пропонує призначити членами Європейської комісії до 31 жовтня 2024 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення оприлюднено на сайті Ради.

"Це відкриває шлях для голосування в Європарламенті щодо всієї Комісії. Відповідно до статті 17 (7) Договору про Європейський Союз, список призначених комісарів приймається Радою за погодженням з обраним президентом Комісії. Обраний президент Урсула фон дер Ляєн дала згоду на проєкт списку 21 листопада", - йдеться у повідомленні.

Після згоди Європейського парламенту Єврокомісія призначається Європейською радою, яка діє кваліфікованою більшістю.

У списку 25 єврокомісарів, а також іспанець Жозеп Боррель, призначений високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Велика Британія не подала кандидатуру єврокомісара, попри те, що досі залишається членом ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент 27 листопада проведе голосування за склад нової Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.

Кандидат від Угорщини Олівер Варгеї отримає портфель єврокомісара з питань розширення та сусідства, і, зокрема, відповідатиме за стосунки з Україною.

Детальніше читайте у статті: "(Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар з питань сусідства".