Совет ЕС утвердил новый состав Еврокомиссии

Совет ЕС утвердил новый перечень лиц, которых он предлагает назначить членами Европейской комиссии до 31 октября 2024 года.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение опубликовано на сайте Совета.

"Это открывает путь для голосования в Европарламенте по всей Комиссии. В соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, список предназначенных комиссаров принимается Советом по согласованию с избранным президентом Комиссии. Избранный президент Урсула фон дер Ляйен дала согласие на проект списка 21 ноября" , - говорится в сообщении.

После согласия Европейского парламента Еврокомиссия назначается Европейским советом, действующим квалифицированным большинством.

В списке 25 еврокомиссаров, а также испанец Жозеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Великобритания не подала кандидатуру еврокомиссара, несмотря на то, что до сих пор остается членом ЕС.

Напомним, Европейский парламента 27 ноября проведет голосование за состав новой Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Новая Еврокомиссия должна начать работу еще 1 ноября, но процесс утверждения еврокомиссаров затянулся после того как комитеты Европарламента отклонили кандидатуры Франции, Румынии и Венгрии. Теперь новые кандидаты от этих стран получили одобрение.

Кандидат от Венгрии Оливер Вархейи получит портфель еврокомиссара по вопросам расширения и соседства и, в частности, будет отвечать за отношения с Украиной.

Подробнее читайте в статье: "(Не)зависимый от Орбана: что думает об Украине и РФ венгерский комиссар по вопросам соседства".