Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов 26 ноября получил премию Сахарова в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

25 октября 2018 года Европейский парламент объявил Олега Сенцова лауреатом премии Сахарова. Он первый в истории представитель Украины, который отметили наградой. Однако Сенцов не смог получить премию лично, поскольку находился в российском заключении.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Сенцов также выступил с речью перед депутатами в Страсбурге и позже даст пресс-конференцию вместе с президентом Европарламента Давидом Сассоли.

Вручение премии Сахарова Сенцов изначально планировалось на октябрь, но церемонию перенесли.

Сенцов в октябре находился в Страсбурге, где проходила осенняя сессия ПАСЕ. Он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.