Зеркаль у четвер напише заяву про звільнення

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що планує написати заяву на звільнення 28 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Я повертаюся до Києва у середу, у четвер я подаю заяву", - заявила Зеркаль, яка на початку тижня здійснювала візит до Берліна.

При цьому дипломат запевнила, що "завжди залишається у процесах", навіть якщо формально уже не працює з ними. Вона має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

"У нас немає наступників, людей, які можуть прийти і розуміти, що вони роблять. Адже коли експерти стають міністрами – це добре, але в них залишається менталітет експертів", - пояснила Зеркаль.

19 листопада Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.

Вона також припустила, що після її відставки Україну у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН представлятиме посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Відповідаючи на запитання, чому вона не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, Зеркаль відповіла, що "не може робити спротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у травні призначив Зеркаль на посаду в тогочасну ще Адміністрацію президента. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком його офісу.

Однак того ж дня указ про призначення Зеркаль зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований.

За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керівництвом АП, а саме з главою адміністрації Андрієм Богданом.