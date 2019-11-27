Зеркаль в четверг напишет заявление об увольнении

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", - заявила Зеркаль, которая в начале недели была с визитом в Берлин.

При этом дипломат заверила, что "всегда остается в процессах", даже если формально уже не работает с ними. Она намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами - это хорошо, но у них остается менталитет экспертов", - пояснила Зеркаль.

19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Отвечая на вопрос, почему она не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может оказывать сопротивление России, Зеркаль ответила, что "не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Напомним, президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогдашнюю еще Администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а затем был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.