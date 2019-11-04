Офис премьера Британии заблокировал публикацию отчета о влиянии России

Кабинет британского премьер-министра Бориса Джонсона заблокировал публикацию парламентского отчета о влиянии России на референдум о членстве в ЕС 2016 года до проведения всеобщих выборов 12 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Guardian.

В документе на 50 страницах парламентский комитет по вопросам разведки и безопасности описывает, как российское влияние могло исказить результат референдума по Brexit.

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В понедельник на Даунинг-стрит сообщили, что не утвердят публикацию до роспуска парламента во вторник вечером. Это означает, что документ не может быть обнародован до выборов 12 декабря, пишет издание.

Представитель правительства отказался сообщить, когда будет опубликован доклад.

"Есть отчеты о процессах, которые необходимо осуществить перед публикацией, и комитет хорошо знаком с этим", - сказал он.

Глава комитета Доминик Грив заявил, что решение не допустить публикацию до выборов поражает, и он не может понять, на каком основании оно было принято.

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"Протоколы вполне понятны. Если у премьер-министра есть веские причины для предотвращения публикации, он должен объяснить комитету, почему, и сделать это в течение 10 дней после получения отчета. Если нет, то он должен быть опубликован", - сказал Грив.

Окончательный проект российского досье, результат 18-месячной работы, был направлен на Даунинг-стрит 17 октября и должен был быть опубликован в начале этой недели. Политическое одобрение документа ожидалось до конца прошлой недели.

Считается, что отчет комитета рассматривает утверждение о том, что российские деньги попали в британскую политику и Консервативную партию в частности. В нем также есть утверждение, что Россия начала крупную операцию по осуществлению своего воздействия в 2016 году для поддержки Brexit.

За выходные теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри также подняла новые вопросы о связях советника Джонсона Доминика Каммингса с Россией и уровнях безопасности, которые ему были доверены.