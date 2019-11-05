Президент Молдовы отметил в Приднестровье день национального единства России

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей съездил на неподконтрольную правительству территорию Приднестровья и встретился с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским.

Как сообщает "Европейская правда", о визите Додон написал на своей странице в Facebook.

Додон с семьей посетили Бендерскую крепость, куда также приехал Красносельский с женой.

Игорь Додон с сыном и Вадим Красносельский с женой

"Мы вместе отпраздновали День национального единства - государственный праздник Российской Федерации, стратегического партнера Республики Молдова", - написал Додон, добавив, что "нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан".

Отметим, что в марте так называемый МИД Приднестровья называл Додона "молдавским чиновником, не имеющим надлежащего уровня полномочий в указанной сфере", то есть в вопросе приднестровского урегулирования.

Красносельский требовал от молдавского президента понимания того, что Приднестровье состоялось как независимое государство, и оценки "агрессии Молдовы против Приднестровья".

Однако после отстранения от власти Демократической партии и олигарха Влада Плахотнюка ситуация изменилась, и Додон как неформальный лидер Социалистической партии, входящей в правящую коалицию, получил рычаги влияния как на внутреннюю, так и на внешнюю политику.

Как известно, Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасения" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии.

Подробнее читайте в статье: "Реинтеграция Додона: на каких условиях в Кишиневе готовы "возвращать" Приднестровье".

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