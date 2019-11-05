Кіпр визнав помилки при наданні "золотих" паспортів

Міністр фінансів Кіпру у вівторок визнав, що були допущені деякі помилки при наданні громадянства в обмін на інвестиції. Це сталося після розкриття інформації про бенефіціарів, яка викликала скандал на середземноморському острові.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Розслідування агентства, опубліковане в жовтні, показало, що заможні родичі та союзники прем'єр-міністра Камбоджі Гун Сена купували іноземне громадянство, і вісім членів його внутрішнього кола отримували кіпрські паспорти.

Влада Кіпру розпочала перевірку після звіту.

Згодом місцеві ЗМІ повідомляли про інших бенефіціарів схеми, якою скористалися понад 3200 інвесторів та членів сімей між 2013 та 2018 роками.

Газета Politis опублікувала зображення нібито кіпрського паспорта, наданого малайзійському бізнесмену Лоу Таек Джо, якого звинувачують у крадіжці мільярдів доларів з державного фонду. Він заперечив правопорушення, і його місцезнаходження невідоме.

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"Ми повинні визнати, що в перші роки були допущені помилки", - заявив міністр фінансів Кіпру Харріс Джорджадес. "Змістовні коригувальні заходи, пов'язані з програмою, набули чинності від початку цього року".

Кіпр має схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року, згідно з якою інвестиції мінімум у 2 мільйони євро можуть забезпечити паспорт країни ЄС та безвізові подорожі по всьому Євросоюзу. Вона була переглянута кілька разів, і критерії тепер суворіші, кажуть органи влади.

На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".