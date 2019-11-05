Кипр признал ошибки при выдачи "золотых" паспортов

Министр финансов Кипра во вторник признал, что были допущены некоторые ошибки при предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. Это произошло после раскрытия информации о бенефициарах, которая вызвала скандал на средиземноморском острове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Расследование агентства, опубликованное в октябре, показало, что состоятельные родственники и союзники премьер-министра Камбоджи Гун Сена покупали иностранное гражданство, и восемь членов его внутреннего круга получали кипрские паспорта.

Власти Кипра начали проверку после отчета.

Впоследствии местные СМИ сообщали о других бенефициарах схемы, которой воспользовались более 3200 инвесторов и членов семей между 2013 и 2018 годами.

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Газета Politis опубликовала изображение якобы кипрского паспорта, предоставленного малазийскому бизнесмену Лоу Таек Джо, которого обвиняют в краже миллиардов долларов из государственного фонда. Он отверг правонарушения, и его местонахождение неизвестно.

"Мы должны признать, что в первые годы были допущены ошибки", - заявил министр финансов Кипра Харрис Джорджадес. "Содержательные корректирующие меры, связанные с программой, вступили в силу с начала этого года".

Кипр имеет схему "гражданство за инвестиции" с 2013 года, согласно которой инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовые путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".