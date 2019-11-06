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Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ

Середа, 6 листопада 2019, 14:36

Президент Туреччини у середу заявив про затримання дружини убитого глави терористичної "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Ми схопили його дружину і не метушилися так, як вони. Так само ми схопили його сестру і її чоловіка в Сирії", - сказав Ердгоан, виступаючи в університеті Анкари.

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Як повідомлялося, 4 листопада турецькі силовики схопили старшу сестру аль-Багдаді, її чоловіка, невістку та п'ятьох дітей. Чиновники заявили, що зараз допитують сестру та невістку аль-Багдаді.

Аль-Багдаді загинув минулого місяця під час рейду американських спецназівців на північному заході Сирії.

"Ісламська держава" в аудіозаписі, опублікованому раніше, підтвердила загибель свого ватажка і присяглася помститися Сполученим Штатам.

Його наступником угруповання призначило джихадиста на ім’я Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші.

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Туреччина тероризм
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